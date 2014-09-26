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السيسي وأوباما يتفقان على إجراء حوار استراتيجي وواشنطن تتعهد بدعم برنامج الإصلاح

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السيسي وأوباما يتفقان على إجراء حوار استراتيجي وواشنطن تتعهد بدعم برنامج الإصلاح السيسي وأوباما يتفقان على إجراء حوار استراتيجي وواشنطن تتعهد بدعم برنامج الإصلاح

لقاء بأوباما

وصف نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكية بن رودس ، مباحثات الرئيس باراك أوباما، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، بالبناءة حيث بحثا فرص تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بن رودس في تصريحات صحفية – إن الرئيس أوباما أكد خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين والولايات المتحدة وأتفق الرئيسان على تعزيز علاقات التعاون الثنائية والتوسع فيها في مجالات عدة من بينها الاستخبارات العسكرية والجهود المشتركة لمكافحة الارهاب.

وبحث أوباما مع الرئيس السيسي الخطوات التي أتخذتها مصر لإصلاح منظومة الدعم وهو ما وصفها بأنها خطوة إيجابية للأمام وتعهد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر اللازم لجذب الاستمارات الاجنبية.

وأتفق الرئيسان على إجراء حوار استراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين لتسهيل التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما ناقشا أهمية دعم التحالف الدولي للتصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي .

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