أوباما يشيد بعمل تركيا حيال تدفق اللاجئين

أشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل الذي قامت به تركيا حيال تدفق اللاجئين الأكراد من سوريا.

وخلال اتصال هاتفي مقتضب، تطرق الزعيمان إلى وسائل تعزيز التعاون بين بلديهما من اجل الرد على «التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا»، بحسب ما اعلن البيت الابيض.

وخلال هذا الاتصال الذي جرى من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، أشاد أوباما بعمل السلطات التركية وبالتفاهم مع الأمم المتحدة، من اجل استيعاب «التدفق الكبير للاجئين الذي توافدوا على تركيا ومن بينهم عشرات الالاف في أسبوع واحد».