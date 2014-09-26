واشنطن: تحديد هوية «الداعشي» الذي ذبح الرهائن

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، الخميس، إنه تم تحديد هوية المتشدد الملثم من تنظيم الدولة الاسلامية الذي شوهد حاملا سكين في تسجيلين مصورين لعملية ذبح اثنين من الأمريكيين. لكنه لم يعلن اسم أو جنسية هذا الشخص.

وظهر متشدد ملثم من تنظيم الدولة الإسلامية في التسجيلين اللذين نشرا في أغسطس وسبتمبر للصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وهو يلوح بسكين ويتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية.

وقال مصدر بحكومة أوروبية على دراية بالتحقيق إن اللكنة تشير إلى أن الرجل من لندن وعلى الأرجح من المهاجرين الأسيويين. وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن وكالات تابعة للحكومة البريطانية تولت مهام التحقيق الرئيسية المتعلقة بتحديد هوية الرجل.

وقال كومي الذي كان يتحدث إلى مجموعة محدودة من الصحفيين «أعتقد أننا حددنا هويته. لن أبلغكم من هو». وأضاف انه يعرف جنسية الشخص لكنه أحجم عن إعطاء الصحفيين أي تفاصيل إضافية.

ويدل التسجيلان المصوران ضمنا على ان المتشدد الملثم هو ذات الشخص الذي نفذ عملية القتل. ولم تظهر عملية الذبح الفعلية في التسجيلين المصورين لفولي وسوتلوف وتلاشت الصورة وتحولت إلى اللون الأسود بعد ان انهى الملثم كلمته في التسجيلين ثم ظهر بعد ذلك مع جثماني الصحفيين بعد فصل الرأس عن الجسد.

وقال المحققون إنه من المحتمل أن يكون شخص آخر غير الملثم الذي يتحدث بلكنة بريطانية هو الذي نفذ عمليتي الذبح بسبب التعديلات التي أجريت على التسجيلين.