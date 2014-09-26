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نقيب الممثلين: جنازة خالد صالح ستخرج من مسجد عمروبن العاص عقب صلاة الفجر

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نقيب الممثلين: جنازة خالد صالح ستخرج من مسجد عمروبن العاص عقب صلاة الفجر نقيب الممثلين: جنازة خالد صالح ستخرج من مسجد عمروبن العاص عقب صلاة الفجر

الراحل خالد صالح

قال الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين إن رحيل الفنان خالد صالح أحدث فجوة كبيرة في الحقل الفني ،مشيراً إلى أن خالد صالح نتاج ثمرة كفاح منذ الصغر .

وأضاف عبد الغفور ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، لافتاً إلى أن جنازة الفنان خالد صالح ستخرج من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الفجر ، موضحاً أننا نتظر وصول جثمان خالد صالح بمطار القاهرة الدولي .

وأشار نقيب الممثلين إلى أن الوسط الفنى خسر واحدا من أفضل الفنانين فى السنوات الأخيرة، كما أنه على المستوى الإنسانى كان يتمتع بخلق طيب، وأنه نموذجا فريدا ولن يتكرر فى الوسط الفنى .

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