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فاروق جعفر: لابد أن يلعب الزمالك بنفس اللون الذي تدرب به

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فاروق جعفر: لابد أن يلعب الزمالك بنفس اللون الذي تدرب به فاروق جعفر: لابد أن يلعب الزمالك بنفس اللون الذي تدرب به

يرى فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكرة أنه على الزمالك أن يلعب بنفس اللون الذي تدرب به، وذلك تعليقا على لون قميص الفريق الأبيض عقب مباراة اتحاد الشرطة بالدوري المصري.

وظهر الزمالك بالقميص الاحتياطي باللون الأرجواني "البنفسجي" في مواجهة الشرطة في أول ظهور للأعلام.

وقال جعفر في تحليله للمباراة عبر قناة MBC : "لابد أن تلعب بنفس اللون الذي تخوض به التدريبات، لأن عين اللاعبين تحتاج لوقت للتعود على اللون".

وأضاف "ومن أجل أن يأخذ اللاعبين وقتا لتأقلم أعينهم على اللون، لابد أن يتدربون بنفس القميص الذي سيلعبون به المباراة".

يذكر أن أي فريق لديه ثلاثة قمصان الأساسي، الإحتياطي وزي التدريب الخاص به.

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