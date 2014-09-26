ريهام سعيد ترصد «حرق جن في طشت غسيل» على الهواء.. و«الجندي» يهاجمها

رصد برنامج «صبايا الخير»، المذاع على فضائية «النهار»، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، الخميس، بقرية «الترامسة» في محافظة قنا، لحظة حرق علاء حسانين، عضو مجلس شعب سابق، لـ«جن» في «طشت»، على الهواء.

وقال «حسانين»، في البرنامج: «إنه بذلك يكون حرق عددًا من الجن في قرية الترامسة في قنا، وكان ينبغي عليه أن يعطيهم فرصة أو اثنتين قبل الحرق، وأنه كف عن حرق باقي العفاريت، احترامًا لعلم الجان الذي تعلمه، وطمأن أهالي القرية، ووعدهم بالعودة بعد أسبوع لتحصين القرية بالكامل، والقضاء على ما تبقى بها من الجان».

علّق الداعية الشيخ خالد الجندي، على الحلقة، قائلاً: «مازالت فتاة الشيزلونج تلك المذيعة التي قدمت حلقة عن إحراق الجان لأحد بيوت قرى الترامسة بصعيد مصر، تحاول أن تدمر عقائد الناس وتتلاعب بأفكارهم».

وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «نسمات الروح» على قناة «الحياة2»، الخميس، أنه «ينبغي على الدولة المصرية إيجاد مأوي لهؤلاء الناس من خلال الفكر الديني والرعاية الصحية والتنوير العقلي وليس ببث الأفكار وترويجها من أجل الحصول على إنفرادات إعلامية ونجاحات في البرامج».