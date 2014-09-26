إحباط محاولة تهريب 30 طن ملابس جاهزة بمنفذ النصر الجمركي ببورسعيد

نجح رجال الجمارك وأمن المواني في إحباط محاولة تهريب 30 طن ملابس جاهزة .

بناء علي تعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذمحمد أبوزيد وكيل الوزارة، والمنطقة الشرقية والأستاذ سعيد ناصر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية و اليقظة .

فقد تمكن كل من محسن حسن المشرف علي المنافذ الجمركية ، و طارق غانم مدير عام جمارك المتافذ وبالتنسيق مع ضباط أمن المواني العقيد محمد القفاص والمقدم أحمد توفيق والرائد/عبد الصبور العزب قائد منفذ النصر والرائد /مصطفي درويش في احباط محاولة تهريب ملابس اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية اثناء الاشتباه في أحد السيارات المحملة بحجارة دبش .و بتفتيش السيارة رقم 63633نقل اسماعيلية ومقطورة60178قيادةالمدعو/ حسام محمد السيد وجد انها محملة بكميات كبيرة من ملابس وخلافه غيرها الرسوم الجمركية تزن حوالي 30 طن في محاولة لتهريبها واعلي الحمولة كمية من الحجارة دبش للتمويه.

و قام محسن حسن مشرف عموم المنافذ الجمركية، و طارق غانم مدير عام المنافذ الجمركية، وضباط أمن المواني/ بالتحفظ علي الشاحنة والمضبوطات وقائدها ومساعده و تم تحرير محضر ضبط جمركي وجاري حصر المضبوطات والتي بلغت 30 طن ملابس وقد حضر عملية الضبط محمد نظير مدير إدارة الأمن الجمركي خليل العسلي مدير إدارة المكافحة والسعيد صالح وجمال القراعي. و جاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المهربين .