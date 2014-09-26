أمن القليوبية يضبط مسلحين تعدوا على كمين أمني بالمحافظة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف غموض واقعة التعدي على كمين أمني بطريق شبين كفر حمزة، وضبط الجناة، والسلاح المستخدم.

كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالمحضر رقم 4682 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2014، بقيام مجهولين يستقلون مركبة توك توك، بإطلاق الأعيرة النارية صوب الخدمة المعينة لتأمين طريق شبين القناطر كفر حمزه – دائرة المركزبرئاسة الملازم أول محمد محمود الضابط بوحدة مباحث المركز نتج عنها إصابة سائق سيارة الشرطة الخفير النظامى مصطفى عبد الحميد عطا 28 سنه من قوة خفراء قرية كفر الدير – دائرة مركز شبين القناطر بطلق ناري بالذراع الايمن والصدر من الجهه اليمنى وفر الجناه هاربين عقب ذلك .

وأثناء قيام النقيب معتز نور الدين سلامه الضابط بوحده مباحث المركز بالمرور بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنيه وبصحبته سيارة الانتشار السريع .. وبمدخل كفر سندوه دائرة المركز .. شاهد دراجة نارية ” تروسيكل ” نبيتى اللون بدون لوحات معدنيه .. يستقله شخصان احدهما يحمل سلاح نارى بندقية أليه متوقفاً على جانب الطريق .. وحال اقترابه منها .. قاما مستقليه بإطلاق ألاعيره النارية صوب القوات ” دون حدوث إصابات ” ، وتمكن أحدهما من الفرار بالزراعات وبحوزته البندقية الآليه.

تمكنت القوات من ضبط قائد التروسيكل وائل .ع .ح 32 سنة عامل بالاجر ومقيم بسندوه – دائرة مركز الخانكه .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه .. وان المتهم الهارب يدعى محمد رضا السيد احمد عرب وشهرته ” محمد شطه “، وأضاف بانهما قاما بالاتفاق وآخرين على إحضار سيارة أجره من القاهرة إلى مكان تواجدهم لسرقتها ثم أعادتها لمالكها مقابل مبلغ مالي

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 11252 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2014م .. وبالعرض علي النيابة العامة قرر حبس المتهم المضبوط احتياطيا على ذمة التحقيقات

بتطوير مناقشة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كلا من جمعة محمد جمعة حسن علوان 26 سنة عاطل وأمير محمد عطوه محمد وشهرته ” أمير الشيخ ” 24 سنه عاطل ومقيم عرب العليقات – دائرة المركز.

تم ضبطهما وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .