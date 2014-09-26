تدشين قاعدة البيانات الوطنية لطلبة الدولة المبتعثين

أطلقت اللجنة الوطنية للبعثات خلال اجتماعها الثالث برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قاعدة البيانات الوطنية للبعثات التي وجه معاليه بإنشائها كمظلة توفر معلومات متكاملة عن الطلبة الإماراتيين المبتعثين بهدف تغذية سياسات وبرامج الابتعاث الخاصة بالدولة.

وتحوي قاعدة البيانات إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالطلبة تقارير تحليلية ثابتة يزيد عددها على 20 تقريراً تمكن أصحاب القرار من الاستعانة بها في رسم سياساتهم وخططهم المستقبلية بناء على معلومات أكيدة ودقيقة كما يستطيع المستخدم بناء التحليل الذي يحتاج إليه وفق متطلباته، فيما تشكل القاعدة ذراعا أساسيا لنظام الابتعاث الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة خدمة لجميع الطلبة المبتعثين.

استراتيجية

وناقشت اللجنة الوطنية الموضوعات الخاصة باستراتيجية البعثات والمنح الدراسية بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة.. وذلك من خلال وضع تصورات لتطوير الأطر التنظيمية لنظام الابتعاث بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووضع استراتيجية ومؤشرات أداء لنظام البعثات.. بالتوازي مع احتياجات سوق العمل في الدولة لضمان تحقيق أفضل مردود وفعالية لنظام البعثات الدراسية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للوزارة والدولة بشكل عام.

موضوعات

اطلعت اللجنة الوطنية للبعثات على الموضوعات التي طرحها فريق العمل الذي شمل أعضاء وممثلين عن كل من وزارات « شؤون الرئاسة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي » والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجامعة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الاجتماع مدى تماشي نظم الابتعاث مع نظام معادلة الشهادات وآلية موحدة للبعثات الداخلية، وتوجيه البعثات وفق احتياجات الدولة البحثية والعملية.