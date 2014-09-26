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تكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات

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تكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات تكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات

كرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز البلديات والمدن والشخصيات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات، التي تقام سنوياً، تقديراً لأفضل الإنجازات وممارسات التميز، دعماً لتطوير أسس التنافسية العالمية في البلديات، المدن والمؤسسات، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الرابع للبلديات والمدن الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.

وألقى كلمة حفل تكريم الفائزين سيد أغا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناول فيها دور البلديات والمدن الذكية في منظومة التنمية العلمية العالمية الحديثة.

خدمات

وتأتي الجائزة في إطار تكريم الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني والإداري والتكنولوجي الحديث وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة، وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، كما تركّز الجائزة على أهم الإنجازات في تطوير جودة الحياة والتحول نحو الخدمات الذكية والتخطيط الاستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، وذلك دعماً للرؤى المستقبلية الطموحة للمنطقة وتوفير تقنيات مبتكرة من خلال إدارة المعرفة، بما يتناسب مع إستراتيجيات والمدن الذكية واستراتيجيات التطوير المستقبلية.

وتغطي الجائزة القطاعات الحيوية التي استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة عبر تطبيقها لأحدث الأنظمة التكنولوجية والمبنية على علم الإدارة الحديث، التي قادت إلى تغيير مفاهيم وأساليب تعاملاتها مع قطاع الأعمال والمواطنين وأسهمت بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني.

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