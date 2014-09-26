أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن زايد : الخدمات الصحية في الدولة تحظى باهتمام القيادة

Google+ Print
حمدان بن زايد : الخدمات الصحية في الدولة تحظى باهتمام القيادة حمدان بن زايد : الخدمات الصحية في الدولة تحظى باهتمام القيادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن الخدمات الصحية بالدولة تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ودعم سموهما لمشاريع القطاع الصحي من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال تفقد سموه أمس عدداً من المشاريع الإنمائية والإنشائية في مدينة السلع بالمنطقة الغربية ومن ضمنها مستشفى السلع الجديد الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 239 مليون درهم.

وقال سموه إن مستشفى السلع الجديد التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وتقوم شركة الخدمات العامة «مساندة» ببنائه وإنشائه يأتي ضمن مشروعات المستشفيات الجديدة التي يتم إنشاؤها في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في جميع المناطق بوتيرة متسارعة لمواكبة أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً وتقديم أفضل خدمات العناية الصحية للمجتمع من خلال توفير بيئة صحية ملائمة وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والنظم لمواكبة التطور والتقدم في الخدمات الصحية.

واستمع سموه من الدكتور مطر راشد الدرمكي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إلى شرح عن أجنحة وأقسام المستشفى الذي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيه نحو 74 في المئة ويقام على مساحة 28 ألف متر ويضم 36 سريراً ويشمل 5 غرف للعناية المركزة وغرفاً للتصوير الإشعاعي والتمريض والأعمال المساندة، إلى جانب وحدات سكنية للموظفين والكادر الطبي ومسجد ومهبط للطائرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية