حمدان بن زايد : الخدمات الصحية في الدولة تحظى باهتمام القيادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن الخدمات الصحية بالدولة تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ودعم سموهما لمشاريع القطاع الصحي من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال تفقد سموه أمس عدداً من المشاريع الإنمائية والإنشائية في مدينة السلع بالمنطقة الغربية ومن ضمنها مستشفى السلع الجديد الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 239 مليون درهم.

وقال سموه إن مستشفى السلع الجديد التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وتقوم شركة الخدمات العامة «مساندة» ببنائه وإنشائه يأتي ضمن مشروعات المستشفيات الجديدة التي يتم إنشاؤها في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في جميع المناطق بوتيرة متسارعة لمواكبة أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً وتقديم أفضل خدمات العناية الصحية للمجتمع من خلال توفير بيئة صحية ملائمة وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والنظم لمواكبة التطور والتقدم في الخدمات الصحية.

واستمع سموه من الدكتور مطر راشد الدرمكي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إلى شرح عن أجنحة وأقسام المستشفى الذي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيه نحو 74 في المئة ويقام على مساحة 28 ألف متر ويضم 36 سريراً ويشمل 5 غرف للعناية المركزة وغرفاً للتصوير الإشعاعي والتمريض والأعمال المساندة، إلى جانب وحدات سكنية للموظفين والكادر الطبي ومسجد ومهبط للطائرات.