القاهرة تستضيف غدا اجتماع لجنة الحريات الفلسطينية

تجتمع غدا الخميس بالقاهرة لجنتا الحريات العامة فى الضفة الغربية وقطاع غزة المنبثقة عن اجتماعات المصالحة الفلسطينية، وأعرب الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسى لحماس عن أمله "فى وقف كل السلبيات والتجاوزات التى لا ينبغى أن نراها تمارس بيننا".

من جهته قال يحيى رباح، عضو الهيئة القيادية العليا فى حركة "فتح" بقطاع غزة "إن الاجتماع المقرر عقده الخميس فى القاهرة، سيجرى بحضور رئيسى وفدى المصالحة عن فتح وحماس عزام الأحمد، وموسى أبو مرزوق، ورؤساء لجنة الحريات فى الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد أن لقاء فتح وحماس، هو من ضمن اللقاءات التى اتفقت عليها الحركتان لإجرائها بحسب الاتفاق الأخير الذى جرى بينهما، منتصف الشهر الجارى.

وأوضح رباح، أن الحركتين وبمشاركة رؤساء لجنة الحريات، سيناقشون بشكل جدى ملفات المصالحة الداخلية، وأبرزها "الحريات العامة"، وما يجرى من اعتقالات سياسية فى الضفة وغزة.

وأشار إلى أن الحركتين ستبدآن بخطوات عملية على الأرض، خلال الأيام المقبلة، لتطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقًا بينهما، لافتًا إلى أن الأجواء التى تحيط بالمصالحة الآن إيجابية يجب استثمارها لخدمة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأعلنت حركتا "فتح وحماس" فى اجتماعهما الأخير بالقاهرة، أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تنظيم انتخابات.

واتفقت الحركتان على بقاء اجتماعاتهما فى حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو حتى التوصل إلى "تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات المجلس الوطنى.