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السيسي يغادر نيويورك عائدًا إلي القاهرة

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السيسي يغادر نيويورك عائدًا إلي القاهرة السيسي يغادر نيويورك عائدًا إلي القاهرة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي نيويورك، مساء اليوم، فى ختام زيارة استغرقت خمسة أيام ، شارك خلالها فى اجتماعات الدورة ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المناخ.

وقد أجري الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مع نحو ٤٠ من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتقي أيضا بوفود من رجال الأعمال الأعضاء فى غرفة التجارة العالمية ومجلس الأعمال للتوافق الدولي.

رافق الرئيس السيسي وفد ضم وزراء الخارجية والبيئة والإستثمار والتموين.

ولاقت زيارة الرئيس السيسي إلي نيويورك ترحيبًا كبيرًا من الجالية المصرية، والعربية في نيويورك التى احتشدت لتحية الرئيس سواء لدي وصوله الي مطار كينيدي أو أمام مقر اقامته أو أمام مقر منظمة الأمم المتحدة.

 

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