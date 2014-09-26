وزيرالصحة يشيد بأداء العاملين في مستشفي العامرية بالإسكندرية

قام د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان، بجولة مفاجئة مساء أمس الخميس، لمستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، جاء ذلك عقب مرافقة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، لافتتاح مستشفى الطوارئ بمنطقة سموحة، بعد اكتمال تجهيزها على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير خلال الجولة أقسام ” العناية المركزة، العمليات، الأشعة والاستقبال والطوارئ ” بالمستشفى ، كما وجه وزير الصحة الشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وخدمات لحسن الأداء والإنضباط وسير العمل بالمستشفى.