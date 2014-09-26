أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزيرالصحة يشيد بأداء العاملين في مستشفي العامرية بالإسكندرية

Google+ Print
وزيرالصحة يشيد بأداء العاملين في مستشفي العامرية بالإسكندرية وزيرالصحة يشيد بأداء العاملين في مستشفي العامرية بالإسكندرية

عادل العدوى-وزير الصحة

قام د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان، بجولة مفاجئة  مساء أمس الخميس، لمستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، جاء ذلك عقب مرافقة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، لافتتاح مستشفى الطوارئ بمنطقة سموحة، بعد اكتمال تجهيزها على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير خلال الجولة أقسام ” العناية المركزة، العمليات، الأشعة والاستقبال والطوارئ ” بالمستشفى ، كما وجه وزير الصحة الشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وخدمات لحسن الأداء والإنضباط وسير العمل بالمستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا