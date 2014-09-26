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الشيخ السديس يسلم كسوة الكعبة لوكيل كبير سدنة البيت الحرام

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الشيخ السديس يسلم كسوة الكعبة لوكيل كبير سدنة البيت الحرام الشيخ السديس يسلم كسوة الكعبة لوكيل كبير سدنة البيت الحرام

الشيخ السديس أثناء تفقده لكسوة الكعبة

سلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم كسوة الكعبة المشرفة لوكيل كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، جريًا على العادة السنوية التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام.

ونوه الشيخ السديس بماتحظى به الكعبة المشرفة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من عناية واهتمام الذي يتمثل في تخصيص مصنع لصناعة كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة تديره أيد سعودية مدربة تتشرف بالحياكة والإعداد والصباغة والنسيج والتصميم والطباعة والتطريز والاختبار والتجميع حتى التسليم والتركيب.

ومن جانبه أوضح المدير العام لمصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة فى كلمة القاها بهذه المناسبة أن أول مصنع لكسوة الكعبة المشرفة أنشئ في عام 1346هـ بأمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وانتقل إلى موقعه الحالي بأم الجود عام 1397هـ بعد تجهيزه بأحدث التقنيات آنذاك مشيرا إلى انه فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يتواصل الاهتمام بهذا المصنع وأبنائه وينال كل عناية ورعاية من خلال تطوير أنظمة صناعة كسوة الكعبة المشرفة وتقنياتها.

أ ش أ

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