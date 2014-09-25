لبيب : المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية بالمحافظات

صرح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أن الفترة القليلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات، وخاصة المتعلقة بمرافق الصرف الصحي والمياه، مشيرًا إلي أنه تم إنشاء شركة مساهمة ستعمل علي توفير نحو مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات.

وأوضح لبيب – في تصريحات صحفية له اليوم “الخميس” علي هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء للإسكندرية – إلي أن فرص العمل ستشمل الشباب بالقرى والمدن، وليس فقط بعواصم المحافظات، مؤكدا إلي أنه سيتم بدء مشروع تنمية وزراعة 4 مليون فدان تبدأ مرحلتها الأولي بمناطق الفرافرة والواحات، بالإضافة إلي إعداد مشروع توشكى حاليا للدخول في المشروع.

وأشار للبيب إلي أن الأسبوع المقبل ستجرى زيارة إلي مدن (الوادي الجديد، وحلايب وشلاتين) لتفقد المشروعات التنموية، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من المشروعات التي تحتاج إلي تمويل صغير.

وقال لبيب إلي أن الوزارة تسعي إلي تنمية ألف و151 قرية ضمن قائمة القرى الأولى بالرعاية؛ في إطار خطة رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أنه سيتم التعامل مع تلك القرى بأقصى جهد وأقل فترة زمنية.

أ.ش.أ