اتحاد الشرطة يتعادل مع الزمالك بدون أهداف فى الدورى الممتاز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره اتحاد الشرطة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء ضمن منافسات الدورى الممتاز فى كرة القدم.

تفوق الزمالك فى وسط الملعب وهاجم من البداية من العمق ومن على الاجناب واعتمد على انطلاقات حازم امام ومحمد عبد الشافى وخالد قمر وعبد الله سيسيه ومن خلفهم أيمن حفنى.

وتراجع اتحاد الشرطة للدفاع مما أتاح الفرصة للزمالك ليواصل الهجوم واحتسبت له أول ضربة ركنية بعد 15 دقيقة وانطلق حازم امام من الجهه اليمنى ولعب عرضية وصلت الى سيسيه لعبها فى جسد الحارس لتضيع فرصة خطيرة فى الدقيقة 19 وانطلق حازم امام للمرة الثانية ولعب عرضية لم يستغلها خالد قمر.

وتسابق نجوم الزمالك فى اهدار الفرص ليكتسب نجوم اتحاد الشرطة الثقة .. وبدأ اتحاد الشرطة فى شن هجمات مرتدة سريعه من الدقيقة 35 واعتمد على انطلاقات محمد بسيونى وريكو وكوكو التى شكلت خطورة حقيقية على مرمى الزمالك ولولا براعة الحارس أحمد الشناوى لاسفرت الهجمات المرتدة عن تقدم اتحاد الشرطة.

وفى الشوط الثانى التزم اتحاد الشرطة باسلوب دفاع المنطقة مع الهجمات المرتدة السريعه وأجرى حسام حسن المدير الفنى للزمالك تغييرات لتنشيط الوسط والهجوم واشرك طارق حامد وباسم مرسى لتشديد الهجوم وااختراق الدفاع القوى والمحكم فى كمين اتحاد الشرطة.

شدد الزمالك من هجومه فى الدقائق الاخيرة وحاصر اتحاد الشرطة واستبسل دفاع اتحاد الشرطة لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى ويتقاسم الفريقان النقطتين .

خطف اتحاد الشرطة نقطة ثمينة بتعادله مع الزمالك بدون اهداف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المقاولون العرب فى الاسبوع الثالث لدورى القسم الاول، وبذلك يرتفع رصيد الفريقين الى 4 نقاط من مباراتين.

وأعرب ضياء عبد الصمد مدرب اتحاد الشرطة فى تصريح بعد المباراة عن رضاه عن الاداء والتعادل وقال أشكر اللاعبين على مجهودهم والتزامهم وانتزاع التعادل أمام الزمالك وهو فى افضل حالاته وتمكن الجهاز الفنى من احكام الرقابة على مفاتيح لعب الخصم.

وأضاف شرحنا للنجوم قبل المباراة نقاط القوة والضعف فى فريق الزمالك وأوضحنا لهم أنه بعد ثلث ساعة لو لم يسجل الزمالك ستتوتر أعصاب لاعبيه وسيضيع الفرص وستصبح مهمة اتحاد الشرطة أسهل وهذا ماحدث بالفعل ولو حالفنا التوفيق لانتزعنا الفوز ومن الممكن أن نضع عنوان للمباراة الالتزام الخططى من لاعبينا تفوق على خبرات ومهارات نجوم الخصم.

وأعرب محمد فوزى لاعب اتحاد الشرطة عن سعادته البالغه بالفوز وقال فى تصريح بعد المباراة لعبنا من أجل الفوز ولم نلعب من أجل التعادل وانتزعنا نقطة غالية امام فريق كبير بفضل الالتزام بتعليمات المدير الفنى القدير الكابتن خالد القماش وكل أعضاء الجهاز الذى شرح لنا كل شيىء عن الخصم.

أ ش أ