«السياحة» تعلن الطوارئ استعدادًا لرحلات الحجاج

أعلنت وزارة السياحة حالة الطوارئ في لجانها المنتشرة بالموانئ والمطارات المصرية والسعودية والأردنية استعدادًا للرحلات المكثفة برًا وجوًا لنقل حجاج الشركات.

وصرح مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، الخميس، بأنه تم التنبيه على اللجان بالعمل 24 ساعة يومياً حتى وصول آخر حاج للأراضي المقدسة.

وأضاف «عبد اللطيف» أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة وصول الحجاج من خلال فتح اتصال مباشر مع اللجان، وأن هناك تنسيقا مع السلطات السعودية لتسهيل وصول الحجاج ومغادرتهم المطارات إلى أماكن إقامتهم.