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الإمارات لأردوغان: توقَّف عن الإساءة لمصر

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أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها لما جاء على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيما يخص في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واصفة إياه بأنه «خطاب غير مسؤول وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للشقيقة مصر».

وأعلنت الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس: «فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان فيما يخص جمهورية مصر العربية واستغلاله منصة الأمم المتحدة للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية، وإذ تستنكر وزارة الخارجية هذا الخطاب غير المسؤول وتعتبره تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية واستفزازًا للمشاعر العربية».

ودعت الرئيس التركي إلى «التوقف عن الإساءة للحكومة المصرية والشعب المصري».

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