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وكالة الطاقة الذرية تدعم 7 مشروعات في ليبيا

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وكالة الطاقة الذرية تدعم 7 مشروعات في ليبيا وكالة الطاقة الذرية تدعم 7 مشروعات في ليبيا

وكالة الطاقة الذرية

أعلن إبراهيم البسباس مندوب ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات الأمم المتحدة بفيينا، أن الوكالة وافقت على التعاون مع بلاده في سبعة مشروعات تشمل عدة مجالات.
> وقال البسباس – في تصريحات له نشرت في طرابلس اليوم على هامش المؤتمر العام 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليًّا بفيينا -إنه “على الرغم من الظروف قدمنا ثمانية مشروعات، وافقت الوكالة على سبعة منها مبدئيًا، في إطار استكمال مرحلة تصاميم المشاريع في ظل التطور السياسي الإيجابي الذي تشهده ليبيا بتشكيل مجلس النواب وتشكيل الموقتة”.
> ولم يوضح المندوب الليبي طبيعة تلك المشروعات، وتوقع أن يكون هناك توثيق للتعاون مع الوكالة في مجال تصاميم هذه المشروعات، ولا سيما أن مجالات هذه المشاريع هي «الصحة والزراعة والبنية التحتية ومجال الطاقة» التي تمثل أولويات بالنسبة لليبيا.
> وأشار المندوب الليبي إلى أن بعض «المشكلات الأمنية» التي تشهدها ليبيا حاليًّا «لن تؤثر في تنفيذ المشاريع التقنية التي يتضمنها برنامج التعاون التقني مع الوكالة».
> أ ش أ

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