مجهولون يهاجمون سيارة تابعة لهيئة البريد تحت تهديد السلاح بصحراوى بنى مزار

هاجم مسلحون مجهولون بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببنى مزارسيارة تابعه لهيئه بريد القاهرة و قاموا بالإستيلاء علي شيكات تابعه للبنك الاهلي وأعداد من وثائق التأمين التابعة للشركات ومستندات تابعه لهيئه البريد.

تلقى اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي ، بتعرض سيارة تابعه لهيئه البريد للسطو المسلح من قبل مجهولين.

وتبين من تحريات البحث الجنائي تعرض سيارة تابعه لهيئه البريد ، قياده ملاك . ن 29 سنه ، ومينا .ع 32 سنه لسطو مسلح من قبل مجهولين أثناء مرورها بطريق الشيخ فضل متجهة للقاهرة ، وتبين ان الجناة استولوا علي شيكات تابعه للبنك الاهلي ووثائق تأمين على الحياة للشركات ومستندات خاصه بمكتب البريد. وفروا هاربين وذلك أثناء عودتهم من فرع مكتب بريد المنيا وهىم في طريقهما للقاهرة.