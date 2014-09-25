واشنطن تنفي وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في قاعدة سبايكر بالعراق

نفت، السفارة الأمريكية في بغداد وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين، مشددة في الوقت ذاته أن أفراد الجيش الامريكي المتواجدين في العراق والبالغ عددهم 1600 فرد، لن يقوموا بمهمات قتالية.

ونفى المتحدث الرسمي باسم السفارة جيفري لوري في تصريحات اوردتها قناة “السومرية نيوز”، اليوم الخميس، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال عدد كبير من الجنود الامريكيين إلى معسكر سبايكر”، مؤكدا أن تلك التقارير عارية عن الصحة .

وأضاف لوري، أنه بعد إضافة 475 عنصرا من الجيش الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة سوف يصبح العدد الإجمالي لأفراده المتواجدون في العراق حوالي ألف و 600 فرد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس محافظة صلاح الدين جاسم محمد حسن العطية قد كشف،في وت لاحق اليوم أن هناك عشرات المستشارين العسكريين الأمريكييين في قاعدة سبايكر، فيما أكد أن 13000 جندي أمريكي مع آلياتهم العسكرية سيصلون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القاعدة.