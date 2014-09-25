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مجهولون يدشنون صفحة على «فيس بوك» لاستقطاب الشباب للهجرة غير الشرعية

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مجهولون يدشنون صفحة على «فيس بوك» لاستقطاب الشباب للهجرة غير الشرعية مجهولون يدشنون صفحة على «فيس بوك» لاستقطاب الشباب للهجرة غير الشرعية

 

دشن، مجهولون، صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، تحمل اسم ” نُهَرِبُكم بإذن الله إلى أوروبا ” ، للتواصل مع الراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتقوم بتسفيرهم عبر ليبيا وتركيا والجزائر .

وحددت الصفحة السفر إلى اليونان وايطاليا برًا عبر تركيا بـ 1300 يورو ، والي ايطاليا بحرًا عن طريق ليبيا بـ 4500 دولار ومن الجزائر إلى ايطاليا 3500 دولار .

وتتيح الصفحة المجهولة  خيار الدفع بعد السفر غير الشرعي إذ تقول “يوجد لدينا رحلات من تركيا إلى ايطاليا عن طريق مركب كبير اسمه الجرافة والتكلفة6000 يورو فقط والدفع بعد الوصول عن طريق مكتب السعيد .. مع تحيات الحاج أبوفهد ” .

وتم تدشين الصفحة في 10 أغسطس الماضي ، بعدما قام مجهولون – بحسب الصفحة المجهولة – باختراق الصفحة الأولى قائلين: ” إلى كل الزبائن الكرام السوريين والفلسطينيين والمصريين والعراقيين والهنود لقد تم تهكير صفحتنا السابقة والتي كان اسمها تهريب الأشخاص الى كل دول العالم والآن بعون الله تم افتتاح هذه الصفحة لمساعدتكم على طلباتكم للسفر إلى اوروبا وباقي الدول بحرا وجوا وبرا. وسنعلمكم برحلاتنا عن طريق هذه الصفحة ” .

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