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البيت الأبيض : لا تأكيد لوجود مخطط يستهدف قطارات الأنفاق الأمريكية

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البيت الأبيض : لا تأكيد لوجود مخطط يستهدف قطارات الأنفاق الأمريكية البيت الأبيض : لا تأكيد لوجود مخطط يستهدف قطارات الأنفاق الأمريكية

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض اليوم أنه ليس لديه معلومات حول وجود مخطط ارهابي من جانب تنظيم داعش لاستهداف قطارات الأنفاق الأمريكية والفرنسية.
> وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي الامريكي كاتلين هايدن في تصريحات صحفية ” لقد اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي اشار فيها الى مؤامرة يخطط لها تنظيم داعش لاستهداف قطارات الانفاق في الولايات المتحدة وفرنسا”.
> وأضافت ” لا يمكن تأكيد هذه المعلومات الابعد التشاور مع الجانب العراقي ونقوم بمراجعة كافة المعلومات قبل اصدار بيانات في هذا الصدد”.
> يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسئول كبير بالادارة الامريكية رفض الكشف عن اسمه ان اجهزة الاستخبارات الامريكية ليس لديها ما يشير الى وجود مخطط لاستهداف شبكة الانفاق الامريكية.
> وكان العبادي قد صرح في وقت سابق اليوم ان جهزة الاستخبارات العراقية كشفت عن مخطط للهجوم على قطارات الانفاق الامريكية والفرنسية.
> أ ش أ

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