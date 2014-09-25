البيت الأبيض : لا تأكيد لوجود مخطط يستهدف قطارات الأنفاق الأمريكية

أعلن البيت الأبيض اليوم أنه ليس لديه معلومات حول وجود مخطط ارهابي من جانب تنظيم داعش لاستهداف شبكة قطارات الأنفاق الأمريكية والفرنسية.

> وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي الامريكي كاتلين هايدن في تصريحات صحفية ” لقد اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي اشار فيها الى مؤامرة يخطط لها تنظيم داعش لاستهداف قطارات الانفاق في الولايات المتحدة وفرنسا”.

> وأضافت ” لا يمكن تأكيد هذه المعلومات الابعد التشاور مع الجانب العراقي ونقوم بمراجعة كافة المعلومات قبل اصدار بيانات في هذا الصدد”.

> يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسئول كبير بالادارة الامريكية رفض الكشف عن اسمه ان اجهزة الاستخبارات الامريكية ليس لديها ما يشير الى وجود مخطط لاستهداف شبكة الانفاق الامريكية.

> وكان العبادي قد صرح في وقت سابق اليوم ان جهزة الاستخبارات العراقية كشفت عن مخطط للهجوم على قطارات الانفاق الامريكية والفرنسية.

> أ ش أ