أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محكمة سعودية تقضى بحبس 18إرهابيًا من سنة لـ10بتهمة تمويل الإرهاب

Google+ Print
محكمة سعودية تقضى بحبس 18إرهابيًا من سنة لـ10بتهمة تمويل الإرهاب محكمة سعودية تقضى بحبس 18إرهابيًا من سنة لـ10بتهمة تمويل الإرهاب

محكمة سعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكامًا ابتدائية تقضى بسجن 18 متهما ينتمون لخلية تضم 94 شخصًا بمدد متفاوتة من سنة إلى عشر سنوات ومنعهم من السفر.

وأُدين المتهمون بتهم مختلفة منها .. الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتب ومنشورات محظورة والتستر وإيواء المطلوبين أمنيا, وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وكانت ذات المحكمة قد قضت فى 3 جلسات سابقة باعدام 9 وسجن 57 متهما من نفس الخلية بتهم مختلفة منها الانضمام الى خلية ارهابية.
> أش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا