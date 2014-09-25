محكمة سعودية تقضى بحبس 18إرهابيًا من سنة لـ10بتهمة تمويل الإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكامًا ابتدائية تقضى بسجن 18 متهما ينتمون لخلية تضم 94 شخصًا بمدد متفاوتة من سنة إلى عشر سنوات ومنعهم من السفر.

وأُدين المتهمون بتهم مختلفة منها .. الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتب ومنشورات محظورة والتستر وإيواء المطلوبين أمنيا, وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وكانت ذات المحكمة قد قضت فى 3 جلسات سابقة باعدام 9 وسجن 57 متهما من نفس الخلية بتهم مختلفة منها الانضمام الى خلية ارهابية.

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