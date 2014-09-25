ننشر نتائج مباريات الدوري الممتاز المقامة اليوم الخميس

انتزع فريق الاسماعيلى أول فوز له فى الدوري الممتاز لكرة القدم وتغلب على مستضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس فى الجولة الثالثة من البطولة.

أجرى الجهاز الفنى للاسماعيلى تغييرات ناجحة فى الشوط الثاني وأشرك محمد زيكا بدلا من حسنى عبد ربه المصاب فسجل الهدف الاول فى الدقيقة 60 وأضاف جون أنطوى الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 63 .. وسجل محمود السيد الهدف الوحيد للجونة بالرأس من ضربة ركنية فى الدقيقة 90 وكثف الجونه من هجومه ولكن لم يتمكن من اختراق دفاع الخصم لتنتهى المباراة بفوز مستحق للدراويش.

وفى مباراة أخرى فى نفس التوقيت فاز سموحة على النصر المكافح بنفس النتيجة 2 – 1 .. وفجر الرجاء مفاجأة وفاز على بتروجيت بهدف للاشىء.

وفى مباراة فى نفس التوقيت تعادل طلائع الجيش مع الداخلية بهدفين لكل منهما .. تقدم طلائع الجيش بهدف سعيد كمال قبل نهاية الشوط الاول.

> وفى الشوط الثانى فشل فريق طلائع الجيش في الحفاظ على التقدم رغم أن عرفة السيد أضاف الهدف الثانى في الدقيقة 65 قبل أن يقلص محمد الفيومي الفارق للداخلية في الدقيقة 81 ثم تعادل خالد ربيع في الدقيقة 90.

وانتزع مصر المقاصة فوزا صعبا من فريق الأسيوطي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل المقاصة أسرع هدف في الموسم وسجله اللاعب أحمد زغلول في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل أحمد مجدي في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني استغل عطية النشوي خطأ من عبد الواحد السيد ليسجل الهدف الثاني للأسيوطي قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمقاصة في الدقيقة 66 ثم اختتم أحمد زغلول بتسجيل الهدف ثالث في الدقيقة 78.

وفجر الرجاء مفاجأة بالفوز على بتروجيت وقاد أمير قيصر لاعب الرجاء فريقه لتحقيق فوز هام على بتروجيت في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد.

تقدم للرجاء طارق سالم في الدقيقة 55 قبل أن يضيف أمير قيصر الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفاز سموحة على النصر المكافح بهدفين مقابل هدف.. تقدم لسموحة هاني العجيزي في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل كريم الكومي ثم حسمها علاء علي بهدف ثان في الدقيقة 53.

أ ش أ