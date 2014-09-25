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إبراهيم صلاح: كل الفرق التي ستواجه الزمالك ستلعب مثل الشرطة

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إبراهيم صلاح: كل الفرق التي ستواجه الزمالك ستلعب مثل الشرطة إبراهيم صلاح: كل الفرق التي ستواجه الزمالك ستلعب مثل الشرطة

يرى إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك أن كل الفرق التي ستواجه فريقه في المباريات المقبلة ستعتمد على نفس طريقة أداء الشرطة.

وتعادل الفريقين سلبيا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: "خسرنا نقطتين وأهدرنا العديد من الفرص، ولابد من مزيد من التركيز حتى نستغل مثل هذه الفرص، لأن هناك مباريات لن نتمكن من الحصول عليها".

وأضاف "الشرطة ظهر مدافعا، وكنا قد اتفقنا بألا تخدعنا نتيجة مباراة طلائع الجيش ولكن لابد أن يكون التركيز أفضل".

وأشار "علينا أن نعلم أن كل الفرق التي ستواجهنا لاحقا ستلعب مثل الشرطة بشكل دفاعي".

وعن المنافسة في مركز خط الوسط مع طارق حامد الذي ظهر في المباراة لأول مرة بعد مشاركته بديلا لمعروف يوسف.

وأتم "كل اللاعبين في مركزي جيدين ومن يشارك قادر على تقديم أفضل ما لديه ولا فرق بيننا".

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