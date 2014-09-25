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السيسي: الولايات المتحدة ساعدت مصر كثيرًا.. وثمن الدبابة 48 مليون دولار

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرا إلى المساعدات التى تقدمها واشنطن للقاهرة.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين المصريين، في ختام زيارته الحالية لنيويورك، الخميس، أنه «لا بد من الاعتراف بأن الولايات المتحدة ساعدت كثيرا، وقدمت لها مساعدات تزيد عن خمسين مليار دولار خلال السنوات الماضية، موضحا أنها قدمت مساعدات كثيرة للجيش المصري».

وتابع: أن «ثمن الدبابة الواحدة اليوم ٤٨ مليون دولار، مشيرا إلى أهمية العلاقات المصرية الأمريكية والمساعدات التي تقدمها واشنطن إلي القاهرة».

وأشار السيسي إلي أنه على مدي سنوات طويلة لم يصدر تصريح سلبي من المصرية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تثبيت الدولة المصرية هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا.

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