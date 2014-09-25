اختطاف تاجر تحت تهديد السلاح بقرية مشطا بسوهاج‎

قام عدد من الأفراد الملثمين باختطاف تاجر حديد وأسمنت تحت تهديد السلاح بقرية مشطا بسوهاج‎.

تبلغ إلى مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج من أهالي قرية مشطا بقيام عدد من الأفراد الملثمين والذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية باختطاف تاجر حديد وأسمنت.

وبدأت الواقعة عندما كان عميرة محمد أبو النصر25 سنة تاجر حديد وأسمنت “معاق” متواجد بالمحجر الخاص بة بجوار مقابر قرية مشطا، وقال شاهد عيان إن سيارة ربع نقل كان يستقلها عدد من الأشخاص ملثمون ويحملون الأسلحة الآلية توقفت امام المذكور وأجبروه على ركوب السيارة تحت تهديد السلاح، وتم اقتيادة إلى مكان غير معلوم وبعد قليل تم الاتصال باسرتة وطلبوا منهم فدية مالية قدرها 200 الف جنية لاعادتة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بطما من مجهوداتها للتوصل إلى الجناة وتحرير التاجر المختطف.