بالفيديو.. آخر مقدمة لـ«يسري فودة»: كنا منبرًا لمن لا منبر له

قال الإعلامي يسري فودة، إنه قضى خمس سنوات في قناة «أون تي في»، يحاول فيها إظهار الحقيقة دون الخضوع لسلطة أو مال.

وأضاف «فودة»، خلال تقديم آخر حلقات برنامجه «آخر كلام» على قناة «أون تي في»، مساء اليوم: «خمس سنواتٍ بالتمام والكمال.. عشنا فيها آلام وطن كبير وآلامه، حاولنا خلالها جاهدين أن يكون ولاؤنا دائمًا للحق وللحقيقة من منظورك أنت لا من منظور سلطةٍ ولا جاهٍ ولا مال».

وتابع: «”آمنا بأن طريقنا إلى احترام أذهانكم هو المعلومة المجردة والرقابة على السلطة، أي سلطةٍ من أي نوع، بكل جرأةٍ وبكل احترام في آنٍ معًا.. أخطأنا أحيانًا؟ نعم، وجل من لا يخطئ، لكننا نحمد الله أن ثبّت على الحق خطانا حين كان لقولة الحق ثمن، ونحمده أن ألهمنا مرجعية الضمير والوطن، ونحمده من بعد ذلك أن سخّر منا جسرًا لمن اجتهد، وملجأً لمن ظُلم، ومنبرًا لمن لم يكن لديه منبر».

واستطرد: «تقاسمنا معكم لحظاتٍ من أصعب اللحظات ومن أجمل اللحظات في آنٍ معًا، ولا نمن على أحد بأننا تحمّلنا في لحظاتٍ ما لا طاقةَ لنا به، الآن يستريح هذا البرنامج بين أيديكم وبين أيدي قطعة غالية من تاريخ هذا الوطن ومن مسيرة الإعلام في هذا الوطن».

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