بالفيديو - الزمالك يهدر كل الفرص للفوز على الشرطة

فشل الزمالك في فك دفاعات اتحاد الشرطة خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الخميس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0.

وحاول لاعبو الزمالك طوال 90 دقيقة، ولكن لاعبوه أهدرو كل الفرص التي سنحت له.

وفي المقابل كان خالد القماش المدير الفني للشرطة في وضع دفاعي.

الزمالك بات في المركز الثامن بأربع نقاط، بينما يحل الشرطة عاشرا بنفس رصيد النقاط.

فرص ضائعة

الزمالك دخل المباراة ضاغطا بقوة معتمدا على إبراهيم صلاح ومعروف يوسف في وسط الملعب.

وسنحت أكثر من فرصة مع بداية المباراة، فقد أرسل معروف يوسف كرة بينية طويلة حولها خالد قمر بالرأس أعلى العارضة. (شاهد الفرصة)

وفرصة ثانية مؤكدة بعد جملة سريعة وعدة تمريرات زملكاوية وصل عددها لـ10 تمريرات نهاية بحازم إمام وحولها عرضية أرضية لعبد الله سيسيه، ولكنه حولها بقدمه في جسد حارس الشرطة. (شاهد الفرصة)

وسدد خالد قمر كرة أخرى من خارج منطقة الجزاء حولها عصام سعد إلى ركنية. (شاهد الفرصة)

وفي الشوط الثاني كانت أخطر فرص المباراة من قبل باسم مرسي الذي حل بديلا لسيسيه.

فقد ظهر منفردا بشكل تام بعد بينية خالد قمر، سددها باسم مرسي في القائم. (شاهد الفرصة)

وأجرى حسام حسن ثلاثة تغييرات لم تحدث جديدا، فقد شارك طارق حامد في وسط الملعب بدلا من معروف يوسف لمنح الحرية لحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

كما دفع بباسم مرسي ومصطفى فتحي بدلا من سيسيه ومؤمن زكريا.