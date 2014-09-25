أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الشرطة: الزمالك لديه ثنائي ' يكسب أي فريق '

Google+ Print
مدرب الشرطة: الزمالك لديه ثنائي ' يكسب أي فريق ' مدرب الشرطة: الزمالك لديه ثنائي ' يكسب أي فريق '

أكد خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب الزمالك خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال القماش في المؤتمر الصحفي الخميس: "الزمالك يملك ثنائي لاعبين يمكنه أن يمنح الفوز لأي لاعب، محمد عبد الشافي وحازم إمام طرفين في غاية الخطورة".

وأضاف "قدراتهم الفنية وإتقان إرسالهم العرضيات هو أبرز ما يميزهما، ولكنني ألزمت الظهيرين بالدفاعات وكان سهلا أن نسجل أهدافا".

وأتم القماش "الأداء يرضيني أمام الزمالك وحققنا المطلوب".

وتعادل الزمالك سلبيا مع اتحاد الشرطة في ثاني مبارياته بالدوري المصري، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع