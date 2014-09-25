مدرب الشرطة: الزمالك لديه ثنائي ' يكسب أي فريق '

أكد خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب الزمالك خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال القماش في المؤتمر الصحفي الخميس: "الزمالك يملك ثنائي لاعبين يمكنه أن يمنح الفوز لأي لاعب، محمد عبد الشافي وحازم إمام طرفين في غاية الخطورة".

وأضاف "قدراتهم الفنية وإتقان إرسالهم العرضيات هو أبرز ما يميزهما، ولكنني ألزمت الظهيرين بالدفاعات وكان سهلا أن نسجل أهدافا".

وأتم القماش "الأداء يرضيني أمام الزمالك وحققنا المطلوب".

وتعادل الزمالك سلبيا مع اتحاد الشرطة في ثاني مبارياته بالدوري المصري، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.