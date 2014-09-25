وداعاً خالد صالح

بعد صراع لم يستمر طويلاً مع مرض القلب، توفي الفنان المصري خالد صالح.

وكان صالح قد أجرى قبل أيام عملية قلب مفتوح في مركز أسوان على يد الجراح العالمي دكتور مجدي يعقوب، ومن المقرر أن تقام الجنازة يوم غد الجمعة.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" مع أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي ولم يعرض العمل بعد، أما آخر أفلامه المعروضة فكان فيلم " الحرامي والعبيط" وتليفزيونياً أطل في مسلسل"حلاوة الروح" في شهر رمضان الماضي.

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" قد تدالوا مساء أمس صورة للفنان الراحل وهو يرقد في المستشفى، ولاقت الصورة تعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور ودعوا له بالشفاء العاجل، قبل أن يتضح أن الصورة ليست من المستشفى التي أجرى فيها عملية قلب مفتوح، بل من مسلسل "حلاوة الروح".

وكانت الفنانة التونسية هند صبري التي تشارك خالد في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" قد كتبت قبل ساعات على الفايسبوك "الزميل والأخ والصديق الغالي خالد صالح، قلوبنا معك وأسرتك الجميلة، ودعواتنا بالشفاء العاجل وعودتك سالما من مركز مجدي يعقوب بأسوان... ننتظر عودتك سالماً لنحتفل سويا بالجزيرة اللي نورتها في الجزء الثاني".

أما الفنان احمد السقا الذي يشارك خالد في الفيلم نفسه فكتب على الفايسبوك أيضاً "أصدقائي وأخوتي على الصفحة.. .صديقي وأخي خالد صالح أجرى عملية جراحية دقيقة.. وهو الآن في مرحلة النقاهة، أسألكم جميعا الدعاء له بالشفاء.. اللهم اشفه يا شافي آمين آمين".

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفنان وجمهوره، عسى ان يتغمد الله الفنان بواسع رحمته.

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