حفلات عيد الأضحى في أبو ظبي

تستعد هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك ببرنامج فني منوع طوال أسبوع كامل تحت عنوان "أبوظبي عيدكم وفرحتكم".

ويعود نجم الغناء الإماراتي الأول ميحد حمد للقاء جمهوره من جديد بعد انقطاعه عن إقامة الحفلات طوال الـ 10 سنوات السابقة، عبر حفل استثنائي يقام في فندق "سانت ريجس" بجزيرة السعديات بتاريخ 5 أكتوبر، ويتمتع حمد بشعبية كبيرة لتميزه في غناء الشعر الإماراتي الأصيل ومزجه ما بين الألحان التقليدية والمعاصرة.

وفي فندق الشيراتون تحيي كوكبة من نجوم الغناء العربي ليالي طربية حيث تقدم الفنانة اللبنانية مشاعل مجموعة من أشهر أغانيها ذات الطابع الشبابي بتاريخ 5 اكتوبر، كما يحيي هذه الليلة أيضاً الفنان المغربي سعد المجرد.

أما يوم 6 أكتوبر فسيكون جمهور أبوظبي على موعد مع ليلة طربية بامتياز يحييها نجوم الغناء اللبناني وائل كفوري وفارس كرم وسارة الهاني، في ليلة يجتمع فيها الطرب والأصالة.

وتقدم الهيئة لعشاق المسرح الكوميدي مسرحيتين شهيرتين ،الأولى "الصيدة بلندن" للفنان الكويتي المعروف طارق العلي والتي ستعرض على مسرح شاطئ الراحة يومي 9 و10 أكتوبر القادم، ويشارك في العمل فنانو المسرح والدراما الكويتية المعروفين أحمد السلمان ومحمد الصيرفي وسعود الشويعي وأمل عباس وعبدالله بهمن وفرحان العلي.

وسيكون جمهور أبوظبي على موعد آخر مع ليلة ساخرة مميزة مع عرض "كوميدي نايت شو" مع نجوم التلفزيون من لبنان طوني أبو جودة وكارلا حداد وماريو باسيل وجنيد زين الدين وهشام حداد بتاريخ 7 أكتوبر في فندق الشيراتون.

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في الهيئة "يسعدنا أن نشارك أهالي أبوظبي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمجموعة منوعة من الفعاليات بالشراكة مع المراكز التجارية والفنادق والمرافق السياحية التي تستضيف مجموعة من العروض والأنشطة خلال فترة العيد، بالإضافة إلى العروض الترويجية والخصومات في عدد من الفنادق في أبوظبي، هذا إلى جانب العروض الكوميدية عبر المسرح الكوميدي الذي يحفز على الضحك، كل ذلك يتوافق مع توجهنا في الهيئة لجعل أبوظبي مركزاً للفنون وثقافات العالم ".

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