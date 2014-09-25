أنس شقيق أصالة:لا يوجد تأشيرة دخول اسرائيلية على جواز سفرها

أعادت السلطات اللبنانية الخميس جواز سفر الفنانة أصالة، بعد حجزه فور وصولها أمس الأربعاء إلى بيروت انفاذا لمذكرة قضائية اصدرها الأنتربول، بناء على ادعاء من دمشق عليها بجرم "التعامل مع إسرائيل"..

وكانت السلطات السورية قد ادعت على أصالة "بجرم التعامل مع اسرائيل" وأصدرت مذكرة طلبت فيها توقيفها وعممت هذه المذكرة على مكاتب الانتربول ومن بينها مكتب بيروت..

الجواز أعيد إلى الفنانة بعد أن استمع إليها قاضي التحقيق اليوم، وقرّر "حفظ الملف" ما يعني كف الملاحقات بحقها.

وبعد الإفراج عن جواز سفر اصالة، تحدثت "سيدتي نت" الى شقيقها أنس نصري عن ملابسات توقيف شقيقته في مطار بيروت الدولي، والمساعي والتدخلات التي جرت لاحتواء المشكلة.

أنس قال "ما حصل كل الدنيا عرفت به".

وهل يقصد أن توقيف اصالة تم لأسباب سياسية، اجاب أنس "من المؤكد أنّ التوقيف حصل لأسباب سياسية. الأنتربول، "ما انخلق ليكون موجود" في لبنان وسوريا فقط. أصالة تلف العالم كله يومياًً، وهل يعقل ان تتوقف في لبنان. ".

وأضاف "أصالة غنت في فلسطين ولن تغني في اسرائيل، ولا يوجد على جوازها أي تأشيرة مرور اسرائيلية. هي دخلت فلسطين عن طريق الأردن، ودخلت اراضيها كما يفعل اي مواطن فلسطيني. وإذا تما معاملتها على هذا الأساس فهذا يعني أن كل الفلسطينيين عملاء ومعظمهم "خائنون" لأنهم يدخلون الاراضي الفلسطينية ويغادرونها. كل ما فعلته اصالة انها احيت حفلها في فلسطين وغادرت فوراً. ويبدو ان ما حصل وصلهم عل طبق من الماس".

وعن السبب الذي جعل الانتربول يوقف أصالة بالامس مع انها زارت لبنان خلال الفترة الماضية، اجاب انس" هي زارت لبنان في العام الماضي بشكل عادي ، حيث أطلّت كضيفة على برنامج "اكس فاكتور". ولكن يبدو انه خطر لهم ان يحركوا القصة الآن".

وبالسؤال عمن يقصد بكلامه، عندما قال "حركوا القصة"، وهل هو يقصد مجموعة المحامين السوريين الذي رفعوا دعوى على اصالة على خلفية حفلها في فلسطين، رد أنس " لا أعرف من حرّك القصة. لم نعرف أي تفاصيل عن الجهة التي فعلت ذلك. كل ما عرفناه ان هناك مذكرة توقيف بحق اصالة صدرت عن الحكومة السورية والانتربول. ولكننا نشك في موضوع الانتربول، لان الانتربول يعمل على مستوى دولي ولا ينحصر عمله بلبنان وسوريا".

عن طريقة الأفراج عن أصالة بالأمس، اجاب أنس" في المطار تسلمت تبليغ لمراجعة القاضي شربل ابو سمرا وقيل لها أنها يمكن أن تتسلم جواز سفرها بعد مراجعته. لم يكن لديهم اي مبرر لاحتجاز جواز سفرها لأنه بحريني وليس سورياً".

وكيف يفسر انس سبب احتجاز جواز سفر اصالة البحريني؟ يقول "اصالة تسافر بجواز سفرها البحريني، لأن جواز سفرها السوري انتهت صلاحيته منذ فترة بعيدة وهي لم تعمد الى تجديدها لأن السلطات السورية لن تفعل ذلك".

ولأن أصالة استعادت باسبوها، فهل هذا يعني، أنه لن يتم التحقيق معها يوم الاثنين كما قيل في الإعلام؟، رد أنس" كل شيء انتهى. القضية حّلت من قبل الأشخاص المعنيين في هذا الموضوع. اي وزير العدل اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق. كلاهما تابع الموضوع بشكل قانوني "ولا يوجد شيء على اصالة وكلّو تمام". المحامي ايلي حماتي تابع القصة واستطاع ان يعيد جواز السفر".

وتابع أنس" اصالة سوف تغادر لبنان بشكل عادي، وسوف تحيي اليوم سهرة "ستار أكاديمي" بشكل عادي".

وعما إذا كان يتوقع ان تعيد أصالة زيارتها الى لبنان مجدداً، قال أنس" لا اعرف الأمر يعود لها وكل ما أعرفه انها تحب لبنان كثيراً".

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