أمل علم الدين تصل إلى إيطاليا حاملة فستان زفافها

يبدو أن المحامية اللبنانية أمل علم الدين ترغب في كسب الوقت للتحضير لزفافها بعيداً عن التوتر.

فقد تركت أمل أعمالها وغادرت بريطانيا متجهة إلى إيطاليا برفقة والدتها قبل 4 أيام من موعد زفافها؛ للتحضير ووضع اللمسات الأخيرة على حفل الزفاف.

وصلت أمل، التي بدا على وجهها أنها في غاية السعادة، إلى المطار مع حقيبة يد متوسطة الحجم، حاملة صندوقاً مميزاً من المؤكد أنه يحوي فستان زفافها، إضافة إلى حملها ملابس في كيس من القماش يحمل توقيع "Stella McCartney".

ولم يكن حال بارعة، والدة أمل، كحال ابنتها، فقد كانت تحمل عدداً كبيراً من الحقائب البنفسجية، حيث احتاجت إلى المساعدة على حملها والتنقل فيها في مطار ميلانو.

ومن المتوقع أن يقام زفاف الموسم في البندقية بإيطاليا، في فندق " Aman Canal Grande Venice "، في 27 أيلول الجاري، عند الساعة الـ11 صباحاً.

وسيقتصر عدد المدعوّين على 60 شخصاً، من الأهل والأصدقاء المقرّبين، كما سيُقام قبل الزفاف بيوم عشاء في فندق Cipriani.

ويتوقع أن يكون فستان أمل من تصميم Alexander McQueen بعد أن شوهدت في دار الأزياء الخاصّة به مؤخراً، فيما ستكون بدلة النجم العالمي George Clooney من Armani، حسب ما أكد Giorgio Armani خلال أسبوع الموضة في إيطاليا.

ماذا يقال عن أمل علم الدين قبل أسبوعين من زفافها؟