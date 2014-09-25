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الإسماعيلى يهزم الجونة 1/2 بالغردقة

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الإسماعيلى يهزم الجونة 1/2 بالغردقة الإسماعيلى يهزم الجونة 1/2 بالغردقة

حقق فريق الإسماعيلي أول فوز له بمسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه فريق الجونة، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من “عصام الحضري وجمال حسانين وشوقي السعيد وأحمد العش وأحمد سمير فرج وعمر الوحش ومحمود عبد العزيز وحسني عبد ربه وعمرو السولية وجون أنطوي وكلاتشي.

سجل هدفي الإسماعيلي محمد زيكا في الدقيقة 55 وجون أنطوي في الدقيقة 63 ، قبل أن يحرز محمود السيد هدف الجونة الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني.

بهذا الفوز يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 5 نقاط ، بينما يتجمد رصيد الجونة عند نقطة واحدة.

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