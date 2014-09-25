ملك الأردن: سنواصل جهودنا لمحاربة ومحاصرة الإرهاب

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن الأردن ، الذي يشكل عصب الاستقرار في المنطقة ، سيواصل جهوده بكل طاقاته وإمكاناته في محاربة ومحاصرة الإرهاب والإرهابيين ودحرهم وتجفيف مصادرهم ودرء خطرهم.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الملك عبدالله الثاني فور عودته إلى عمان اليوم للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن والأمير فيصل بن الحسين.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، اطمأن العاهل الأردني على الإجراءات والاستعدادات التي تتخذها القوات المسلحة بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية للمحافظة على أمن الأردن والأردنيين وبما يتفق مع موقف المملكة الداعم للتحالف الإقليمي والدولي في التصدي للمجموعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واستمع الملك عبدالله الثاني إلى إيجاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة حول جميع الأمور العملياتية واللوجستية والإدارية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وخططها العملياتية لمواجهة كافة التحديات والأخطار.

ومن جهته..أكد الزبن على أن أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكل أبناء الأردن هم الدرع الحصين وصمام الأمن والأمان لأرض وسماء ومياه المملكة بقيادتها وجيشها وشعبها ، منوها بأن معنويات أبناء القوات المسلحة وجاهزيتهم في أعلى درجاتها كما هم أبناء الأردن الذين يفتدونه بالمهج والأرواح.

أ ش أ