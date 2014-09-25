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أوباما للسيسي: تطلعت بشغف كبير إلى لقائك لبحث عدد من القضايا

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أوباما للسيسي: تطلعت بشغف كبير إلى لقائك لبحث عدد من القضايا أوباما للسيسي: تطلعت بشغف كبير إلى لقائك لبحث عدد من القضايا

وأوباما

قال الرئيس بارك اوباما  خلال لقائه بالرئيس المصرب عبدالفتاح السيسي “أود أن أرحب بك لافتا وأنني  تطلعت إلى هذا اللقاء بشغف كبير لتبادل الافكار معك  حول القضايا التي تهم البلدين”.

وأكد أوباما أن  العلاقات المصرية الأمريكية ركنا هاما من سياسة الامنية للولايات المتحدة الامريكية  مضيفا أن تعد ركيزة في سياسة واشنطن  في الشرق الأوسط لفترة طويلة جدا.

وتابع اوباما: هذه هي الفرصة الأولى وجها لوجه لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا  كل شيء عن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة، إلى ليبيا، وداعش والعراق وسوريا”.

وختتم قائلا :” لذا أود أن أرحب مرة ثانية بالرئيس والوفد المرافق له هنا، وإنني أتطلع إلى تلك المحادثة البناءة المنتجة”

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