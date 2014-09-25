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منتدى حوار حول المرأة المصرية والمشاركة السياسية بالغربية

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منتدى حوار حول المرأة المصرية والمشاركة السياسية بالغربية منتدى حوار حول المرأة المصرية والمشاركة السياسية بالغربية

محمد نعيم محافظ الغربية

أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية أن المرأة المصرية لها دائما دور فعال فى الحياة السياسية منوها بمشاركتها الفعالة فى ثورة 30 يونيو, وفى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال منتدى حوار حول المرأة المصرية والمشاركة السياسية “تحديات وحلول” والذى عقد اليوم بالمجلس القومي للمرأة فرع الغربية, بالتنسيق مع مؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم, وسيقام المنتدى لمدة 3 أيام, ويهدف إلى تعزيز المشاركة والحوار بين مختلف فئات المجتمع والخبرات المهتمه بقضايا المرأة والمشاركة السياسية عن طريق جلسات عملية.

وقال المحافظ أن هناك 4 سيدات تتبوأ مناصب وزارية بالحكومة المصرية, مشيرا إلى أنه سيكون هناك نواب للمحافظين من السيدات فى الحركة القادمة.
> ونوه إلى أن المحافظة تعمل فى عدد من المحاور لتقديم مساعدات مالية وعينية للمرأة المعيلة, وسداد ديون الغارمات حيث تم فك كرب حوالى 20 سيدة والمستهدف 25 سيدة قبل عيد الأضحى, بالإضافة إلى تزويج اليتيمات, ومساعدة رجال الأعمال بالمحافظة .

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للسيدة, تانيا مرابيل, منسق هيئة السلام السويسري, كما قام المجلس القومى باهداء درع المجلس للمحافظ .
> حضر المنتدى السفيرة سعاد شلبى مديرة مركز تنمية مهرات المرأة بالمجلس القومى للمرأة والدكتورة تانيا مرابيل منسق هيئة السلام السويسرى والدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية.

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