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بالصور.. الرئاسة ننفذ وعدها لـ «سيدة القرط الذهبى» بالدقهلية بمنحها رحلة حج

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«سيدة القرط الذهبى» بالدقهلية

«سيدة القرط الذهبى» بالدقهلية

قام مندوب الرئاسة المكلف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم المستندات والأوراق الخاصة برحلة الحج للحاجة زينب فى منزلها بقرية منية سندوب بالدقهلية.

«سيدة القرط الذهبي» هى التى كافأها الرئيس باستقبالها في القصر الرئاسي، ثم زاد المكافأة بالتبرع برحلة حج على نفقته الخاصة هى الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبي ونجلها بعد علم الرئيس بأنها لم تؤد فريضة الحج حتى الآن، كما قرر عرضها على أطباء لعمل سماعة أذن لها ووضع الحلق الذى تبرعت به بجوار صورتها بمتحف رئاسة الجمهورية.

 

 

 

 

 

«سيدة القرط الذهبى» بالدقهلية

«سيدة القرط الذهبى» بالدقهلية

 

 

 

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