حبس طالب بالإعدادى حاول التحرش بطالبة بالدقهلية 4 أيام

واصلت الشئون القانونيه بمديرية التربيه والتعليم بالدقهليه التحقيق مع مدير مدرسة الحجايزة الإبتدائيه محمد توفيق ووكيل المدرسة رياض رشاد بخصوص واقعة تحرش طالب بالإعدادى 13 سنة بطالبة بالصف الثانى الإبتدائى، حيث أكد مدير المدرسة أن وكيل المدرسة كان ينوب عنه في العمل في هذا اليوم.

فيما أمر محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاستجابة لمطلب الأهالى بتقسيم المدرسة إلى مدرستين إبتدائيتان إحداهما للبنين والآخرى للبنات.

على جانب آخر تم عرض المتهم علي النيابه بعد أن تم القبض عليه في نفس اليوم الذى تم فيه تحرير المحضر بقسم شرطة السنبلاوين، حيث تم مواجهة الطفله به والتى دخلت بدورها في حالة انهيار ولكن وكيل النيابه هدأ من روعها وأمر بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد بدأت إدارة السنبلاوين التعليمية التحقيق فى واقعة تحرش بأحد مدارس قرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين من والدة الطفلة بقيام طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحجايزة المشتركة التابعة لمركز السنبلاوين بالتحرش جنسيا بطالبة بالصف الثانى الإبتدائي داخل حمامات المدرسة وحاول هتك عرضها وبعد أن فشل فى تحقيق غرضه قام بالاعتداء عليها بشفرة حلاقة كانت بحوزته.

وقامت والدة الطفلة بتحرير محضر بمركز الشرطة بالسنبلاوين حيث أن والدها يعمل بالخارج وللطفلة شقيقة أخرى بالصف الثالث الابتدائي.

وقال بعض أولياء الأمور بأن المدرسة بها أكثر من 1050 طالباً وطالبة موزعين على 18 فصلاً وهي مدرسة مشتركة، وطالبنا سابقًا بفصل المدرستين عن بعضهما البعض منذ فترة كبيرة دون استجابة من المسئولين.

وكانت قد أمرت الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بفتح التحقيق فى واقعة قيام طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحجايزة المشتركة التابعة لمركز السنبلاوين بالتحرش جنسيا بتلميذة بالصف الثانى الابتدائى داخل حمامات المدرسة، وحاول هتك عرضها وذلم بعد تقديم الاهالى بلاغ الى الشرطة وأخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.