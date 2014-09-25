بالصور.. محافظ سوهاج: نسعى إلى تسليط الضوء على آثار سوهاج من أجل تنشيط السياحة بها

قال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، إنه يتم الآن تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إبيدوس من إزالة العشوائيات واستكمال انشاء سور لحماية الاثار من تعدى الأهالى عليها, كما نسعى إلى تسليط الضوء على آثار سوهاج من أجل تنشيط حركة السياحة إليها من خلال الإعلام، وأن هناك تعاون بين أجهزة المحافظة والآثار والسياحة من اجل ذلك افتتاح مواقع جديدة للزيارة .

جاء ذلك بعد افتتاح المحافظ لطريق البلينا إبيدوس بعد انتهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق بطول 11 كيلو متر وعرض اكثر من 10 امتار لخدمة اهالى ابيدوس والقري المحيطة والمنطقة الاثرية بابيدوس ووضعها على الخريطة السياحية.

وأكد المحافظ أن الطريق بعد توسعته وتطويره تكلف حوالى 6 مليون جنية بعد ان وفرتها وزارة التنمية المحلية من الخطة العاجلة حيث تمت اعمال رصف وتوسعة الطريق بالاضافة لاعمال الانارة وتم انشاء مسلة على شكل زهرة اللوتس فى مدخل الطريق من اتجاة البلينا كما تم انشاء خمس جداريات على جانبي الطريق تحكى اعمال الملوك التى لهم اثار بالمنظقة الاثرية للملك مينا والملك سنوسيرت الثالث والملك احمس الاول والملك سيتى الاول والملك رمسيس الثانى.

وقد رافق المحافظ المهندس علاء ياسين، السكرتير العام للمحافظة والسيد شعيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والقيادات المحلية والاثرية كم تفقد المنطقة الاثرية بابيدوس معبد سيتى الاول ومعبد رمسيس الثانى واستمع الى شرح من مفتشى الاثار عن الأهمية الآثرية للمنطقة.

كما تفقد المحافظ الأرض المخصصة لانشاء المرسي السياحى على النيل بمدينة البلينا والذى يبدأ العمل به فى بداية شهر نوفمبر القادم وقد رصدت وزارة السياحة 2.5 مليون جنية للمشروع حيث سيسهم ذلك فى وضع المنطقة الاثرية بابيدوس على الخريطة السياحية وذلك بعد عودت الرحلات النيلية بين القاهرة واسوان , كما تفقد الفندق السياحى التابع لوزارة الاستثمار المقام على النيل بمدينة البلينا وان هناك جهود تبذل من المحافظة من اجل تشغيلة بالتعاون مع الوزارة والسياحة.