بدء إجتماع أوباما والسيسي في نيويورك

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي عقده قبيل بدء الاجتماع، إن واشنطن ساعدت مصر كثيرا، وقدمت لها مساعدات تزيد عن 50 مليار دولار خلال السنوات السابقة.

وعقد الاجتماع في مقر إقامة أوباما في فندق “ويل فورد” بمدينة نيويورك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية البلدين الأمريكي جون كيري والمصري سامح شكري، بجانب وفدين من البلدين.

وحسب وسائل إعلام أمريكية سيتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، والتعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الاٍرهاب.

وقال الصحفي الأمريكي مارك نولير، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في تغريدة على صفحته على موقع “تويتر” إن أوباما سيناقش مع السيسي قضايا السلام في الشرق الأوسط وغزة وليبيا وتنظيم “داعش” في العراق وسوريا.وأضاف أن هذا اللقاء يعد أول لقاء وجهاً لوجه بين أوباما والسيسي.

ونقل عن أوباما قوله قبيل لقاءه الرئيس المصري: “العلاقات الأمريكية المصرية حجر الزاوية لسياستنا الأمنية”‎.

وسبق هذا اللقاء، لقاء جمع أوباما ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين.