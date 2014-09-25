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وزير الداخلية الجزائري يؤكد إصرار حكومته على مواصلة «مكافحة الإرهاب»

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أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، الطيب بلعيز، الخميس، إصرار وعزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وأوضح بلعيز، أمام مجلس الأمة، أن «الجزائر تؤكد مرة أخرى عزمها وإصرارها وإرادتها الصارمة على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره لاقتلاع جذوره دون هوادة»، مضيفا أن «هذه الجريمة البشعة تزيد الجزائر عزيمة وإرادة من أجل سحق هذه الجماعة الإرهابية المتوحشة متقدمًا بتعازي الدولة الجزائرية لعائلة الضحية والحكومة الفرنسية لجريمة الاغتيال الجبانة والوحشية والتى نفذتها جماعة إرهابية مجرمة وسفاكة للدماء».

وشدد على أن الحكومة الجزائرية لم تدخر جهدًا منذ اللحظات الأولى لعملية الاختطاف في تجنيد كل إمكاناتها في محاولة لإنقاذ الرهينة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشعب الجزائري هو أكثر شعبا يعرف ويقدر بشاعة وهمجية الإرهاب الذي عانت منه الجزائر.

ودعا وزير الداخلية الجزائري دول العالم إلى تكاتف جهودها وتآزرها لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر جريمة عالمية لا يخلو منها أي مجتمع مهما كانت قوته وأينما وجد.

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