اقتراحات خبيرة المظهر نجوى الدردير لأحلام في "أراب أيدول"

في كل مرة تظهر النجمة أحلام على شاشة التلفاز تثير جدلاً واسعاً بإطلالاتها المختلفة وأزيائها الرائعة واختياراتها التي غالباً ما تكون موفقة، ولكنها تقع في أخطاء من فترة إلى أخرى، لذلك في هذا الموضوع نعرض للنجمة أحلام اختيارات خبيرة المظهر نجوى الدردير لتتألق بأجمل إطلالة في حلقات العروض المباشرة لبرنامج "أراب أيدول".

تقول الخبيرة نجوى الدردير: عرفت النجمة أحلام بستايلها الفخم المتكلف وفساتينها البراقة، وقد أخذت هذا الشيء في عين الاعتبار عند اختيار هذه الفساتين، بالإضافة إلى أنني اخترت الفساتين المناسبة لشكل جسمها ولون بشرتها أيضاً.

وفي ما يلي 10 تصاميم أقترحها على النجمة أحلام لتحصل على إطلالة متكاملة في الحلقات المباشرة لبرنامج "أراب أيدول":

رقم 1 - اخترت هذا التصميم من جورج حبيقة لعدة أسباب، ومنها: أن اللون الوردي مناسب جداً لها، بالإضافة إلى التطريز الفخم على الجاكيت مما سيضفي فخامة وجمالاً على إطلالتها، كما أنصح أحلام باختيار هذا الطول للجاكيتات إن أرادت ارتداء تنورة ضيقة.

رقم 2- اللون الكحلي من الألوان الفخمة التي ستناسب ستايل وبشرة النجمة أحلام، كما أن تفاصيل الفستان الأنيقة من جورج حبيقة ستعطيها إطلالة متجددة وأنيقة، وأقترح على النجمة أحلام أن تبطن الجزء العلوي من الفستان ليتناسب مع التقاليد العربية.

رقم 3- اخترت هذا الفستان من جورج حبيقة كذلك باللون التركواز ليعطي أحلام اللوك الملفت والطلة المتجددة وقصة A-CUT المناسبة جداً لقالب جسمها.

رقم 4- إن أرادت أحلام أن تظهر بلوك متجدد فقد اخترت لها فستاناً من نيكولا جبران لإعطائها الأناقة والإطلالة الملفتة الأنيقة التي تبحث عنها، كما أن الطبعات ستضفي تجدداً رائعاً على إطلالتها، والخطوط المائلة في تنورة الفستان تجعلها تبدو أنحف وأطول، وأنصحها بأن تبطن الجزء السفلي وتزيل الكم الأسود لتحصل على لوك متناسق.

رقم 5- الفستان الآخر من نيكولا جبران، وقد أعجبت بالتفاصيل الجميلة على الجزء العلوي لهذا الفستان، وأعتقد بأنه سيكون رائعاً ومناسباً لإطلالة النجمة أحلام.

رقم 6- قصة "A-CUT" مناسبة لجسم أحلام بعد أن فقدت الكثير من الوزن وتحولت لقالب الكمثرى، لذا اخترت تصميماً من عبد محفوظ باللون الوردي ليضفي نعومة وجمالاً على إطلالتها.

رقم 7- اعتدنا من أحلام الطلة الملكية، لذلك اخترت لها هذا الفستان العودي من المصممة التركية ديلاك حنيف، وأقترح أن تزيد التطريز الأمامي في الفستان لتزيد من فخامته.

رقم 8- أعجبت بهذا التصميم الرائع من ديلاك حنيف، وأعتقد أنه سيعطي النجمة أحلام اللوك الخريفي المميز.

رقم 9- فستان عصري من Ralph & Russo يظهر جمال جسم المرأة ذات جسم الكمثرى، وقد تميزت كيم كارداشيان بارتداء هذه الموديلات حتى تظهر بأجمل جسم، كما أن اللون البيج مناسب جداً لبشرة أحلام.

رقم 10- أعتقد أن هذا الفستان من Ralph & Russo سيخطف الأنظار في استديو "أراب أيدول" بإطلالة النجمة أحلام، والتي أقترح عليها ارتداء هذا الفستان في أواخر الحلقات حتى يعطي إحساساً بالمشاعر العالية تجاه المشتركين في الأيام الأخيرة.

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