وزارة الخارجية تستنكر خطاب الرئيس التركي في الأمم المتحدة حول مصر

أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لما جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص جمهورية مصر العربية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ..واصفة إياه بأنه خطاب غير مسؤول وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للشقيقة مصر .

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته اليوم " فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان فيما يخص جمهورية مصر العربية واستغلاله منصة الأمم المتحدة للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية .. وإذ تستنكر وزارة الخارجية هذا الخطاب غير المسؤول وتعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية واستفزازا للمشاعر العربية فإنها تدعو الرئيس التركي للتوقف عن الإساءة الى الحكومة المصرية والشعب المصري " .

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