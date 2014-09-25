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"سياتيه" تطرح طلاء أظافر باللون الوردي لمحاربة سرطان الثدي

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"سياتيه" تطرح طلاء أظافر باللون الوردي لمحاربة سرطان الثدي "سياتيه" تطرح طلاء أظافر باللون الوردي لمحاربة سرطان الثدي

الخميس 25-09-2014 17:13

كشفت "سياتيه" Ciate، العلامة البريطانية الرائدة في عالم طلاء الأظافر، عن إطلاقها لإصدار خاص ومحدود من طلاء الأظافر الثنائي باللون الوردي، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام.
ويأتي طلاء الأظافر الثنائي في علبة شفافة أنيقة مزينة بشريط باللون الوردي، وتضم كلاً من طلاء "كاندي فلوس" Cady Floss بلون الباستيل الوردي، وطلاء "فون هاوس" Fun House بلون وردي براق مع حبيبات لامعة.
وستقوم "بيوتي سولوشنز" Beauty Solutions، الموزع المعتمد لعلامة "سياتيه" في الشرق الأوسط، بتسويق المنتج الجديد في أسواق المنطقة خلال شهر أكتوبر. كما وسيتم تخصيص 10% من عائدات بيع هذا المنتج لصالح مؤسسة "أبحاث سرطان الثدي".

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سيدتي