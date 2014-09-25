محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير مستشفى الهلال لافتتاحه في أول نوفمبر المقبل

تفقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط أعمال تطوير مستشفى الهلال بدمياط والتي سبق طرح أعمالها بمبلغ 402 ألف جنيه زادت إلى 1.200مليون ومائتان ألف جنيه بسبب الأعمال الإضافية والمستجدة.

ونبه المحافظ على مدير عام الإسكان بمراعاة أن تتضمن كراسة الشروط عند الطرح جميع الأعمال والاحتياجات حتى يتم الطرح جملة واحدة، وتفقد غرف وأقسام المستشفى وناقش المقاول المنفذ عن موعد التسليم حيث أكد المحافظ على افتتاح مستشفى الهلال بعد تطويره فى أول نوفمبر المقبل.

وشدد المحافظ على أهمية الإلتزام بدفاتر حصر الأعمال ومراحل التنفيذ حتى تسهل المراجعة وعمل الحساب الختامي بالنسبة للمهندسين المشرفين على الأعمال من مديرية الإسكان.

وتابع المحافظ جولته بتفقد عيادة السكر التابعة لمديرية الصحة بدمياط وشهد المحافظ أعمال تجديد الدور الأرضي، وإضافة دور علوي على العيادة، وكذلك عمل سقف للمشاية أمام العيادة لراحة المرضى.