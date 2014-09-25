بالصور.. وصول فوج سياحى إنجليزى لزيارة معالم أسوان السياحية

وصل، اليوم الخميس، إلى أسوان فوج سياحى إنجليزى قادمًا من محافظة الأقصر.

وقال رفعت عبد الله، ​مدير الشركة المستضيفة ​للفوج السياحى على فنادقها العائمة، إن الفوج وصل إلى الأقصر الإثنين الماضى وقام بزيارة لأهم المعابد والمزارات السياحية بالأقصر، حيث زاروا معابد الكرنك والأقصر ومدينة هابوا ومتحف التحنيط كما شاهدوا عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك ثم تحرك الفوج فى باخرة عائمة الى أسوان وزارو فى الطريق معابد اسنا وادفو وكوم أمبو.

ووصل الفوج اليوم إلى مدينة أسوان وقام الفوج السياحى بزيارة معابد فيله والسد العالى وجزيرة النباتات.

وأضاف رفعت عبد الله أن الفوج السياحى ابدى سعادة غامرة بزيارة مصر والأقصر وأسوان وأنهم مسرورين لزيارة الأثار المصرية الخالدة وأنهم يشعروا بالأمن والأمان.